Ученые нашли самый полезный и здоровый для человека напиток

Британские ученые примирили любителей двух самых популярных в мире напитков - чая и кофе. Изучив состав листьев кофе, специалисты из Королевского ботанического сада в Кью в Лондоне выявили, что, заваривая их, можно получить самый полезный для здоровья человека напиток.

Напиток из заваренных как чай листьев кофе обладает более мягким вкусом, чем обычный чай, менее крепок в сравнении с кофе. Напиток содержит полезные вещества, снижающие риск диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Чай из листьев кофе имеет сниженный показатель кофеина, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Этот напиток любят жители Эфиопии, Южного Судана и Индонезии. В Англию его привозили, но напиток не многим пришелся по вкусу, так как обладает специфическим вкусом.

Ботаник Аарон Дэвис рассказал, что семь разновидностей кофе содержат высокий уровень мангиферина - вещества, которое также содержится в манго. Именно мангиферин обладает противовоспалительными свойствами, снижает холестерин, защищает нейроны в головном мозге и снижает возникновение диабета, пишут британские СМИ.

Листья кофе еще содержат антиоксиданты, снижающие риск заболевания раком.