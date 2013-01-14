Ученые выявили, когда косметика опасна для здоровья

Ученые провели масштабное исследование и выявили, когда косметика становится опасной для здоровья.

Британские исследователи выявили, что женщины хранят косметику в среднем 6 лет, что это гораздо дольше предусмотренного срока хранения, указанного производителем на упаковке.

Ученые отметили, что пользуется румянами, тенями для век, карандашом для подводки, помадой, тональным жидким кремом с просроченным сроком каждая вторая женщина.

Если в косметичке средства для наведения красоты завалялись, то в косметике начинают образовываться бактерии и токсины.

Более всего опасны тени, так как они находятся в непосредственном контакте с глазами. После них идет губная помада, а замыкает тройку тональный жидкий крем, сообщает medvesti.com.

Нарушения правил и срока хранения косметики служит поводом для размножения множества различных бактерий, в том числе стафилококка.