Учёный открыл понятие "микрожизнь" и озвучил, что может ее забрать или подарить
14 января 2013, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]
//Здоровье
14 января 2013, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]
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В пресс-службе Зеленского снова оскандалились из-за опечатки
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В ДНР огласили новые детали провалившейся вылазки спецназа ВСУ у окраины Донецка
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Благодаря масштабной экспедиции «Аджимушкай-2019» в Керчи были сделаны уникальные открытия
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На «Матч ТВ» выйдет первый выпуск «Тотального футбола» с новым ведущим Сергеем Кривохарченко
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Положит ли военное сотрудничество России с Китаем начало военному альянсу?
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Тотальная проверка детских летних лагерей переведёт их на нелегальное положение
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Как космические агентства прячут секретные спутники на орбите?
В Красноярске готовы разместить людей из эвакуированного Ачинска
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Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!
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Основной признак надвигающегося инфаркта миокарда выявили зарубежные медики
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Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты
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Рекордный марафонский заплыв «За чистый Байкал» продолжается: комментарий эксперта
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Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины
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Бывший премьер Крыма вспомнил, что происходило в регионе перед референдумом
В Красноярском крае на складе боеприпасов произошёл мощный взрыв
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