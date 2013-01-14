Профессор Кембриджского университета Дэвид Шпигельхальтер назвал получас, привычный обывателям, "микрожизнью", при этом исследователь назвал причины, по которым каждый может подарить себе время жизни или отнять у себя "микрожизнь".

Забрать "микрожизнь" у себя можно, выкурив две сигареты, съеденная порция красного мяса также украдет полчаса жизни.

Профессор признал и вред лишнего веса - лишних 5 кг забирают полчаса, что равноценно одному потребленному гамбургеру или 2-3 порциям спиртного ежедневно.

Однако, по мнению профессора, две микрожизни можно получить за 20 минут умеренных ежедневных физнагрузок, а четыре микрожизни прибавится, если ежедневно употреблять свежие фрукты и зелень.