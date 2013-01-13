Порномагнаты Калифорнии погрязли в судебных разбирательствах, в прошлом году власти Лос-Анджелеса запретили порноактерам сниматься в фильмах "для взрослых", две крупнейших в США порностудии пытаются оспорить этот запрет.

Vivid Entertainment и Califa Productions, по данным СМИ США, пытаются отменить запрет, инициатором которого выступил Фонд борьбы со СПИДом.

Порнофильмы, как известно, приносят производителям многомиллиардные доходы, в поданном в суд Лос-Анджелеса иске сторона истцов утверждает, что потенциальные потребители не хотят смотреть фильмы, в которых порноактеры занимаются сексом в презервативах. В итоге, как следствие, порностудии не получают ожидаемых прибылей.

Кроме того, в обоснование иска указано, что запрет на съемки порно без презервативов, нарушает гарантированное первой поправкой Конституции США право на свободу самовыражения.