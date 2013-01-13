В США ученые составили долгожданную формулу счастья

В США специалисты из Университета уверены, что нашли формулу, которая поможет семейным (и не только) парам сохранить долговечные отношения, полные гармонии, формула счастья основана на результатах 35 (!) исследований.

Кроме того, анализу подверглись 12273 индивидуальных отчетов, посвященных отношениями полов.

Самым главным компонентом формулы счастья названа открытость взаимоотношений, позитивный настрой по отношению к партнеру или партнерше, общие и долговременные цели и задачи.