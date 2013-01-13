Минздрав изобрел средство для борьбы с женским алкоголизмом

"Зеркало для пьющих" - мобильное приложение Drinking Mirror, которое до весны будет распространяться бесплатно, представил Минздрав Шотландии. Медики надеются, что оно будет противодействовать женскому алкоголизму.

Приложение Drinking Mirror совместимо с устройствами под управлением Android 2.2 и выше.

Приложение предлагает пользовательницам сфотографироваться на встроенную камеру смартфона, а затем указать, сколько стаканов алкогольных напитков в неделю они употребляют. Под "стаканом" программа подразумевает дозу в 175 миллилитров спиртного.

После этого приложение показывает, как пользовательница будет выглядеть через десять лет. У женщин, указавших, что они выпивают шесть и более стаканов, появятся краснота и одутловатость, а глаза "провалятся". Программу можно загрузить в магазине Google Play до марта 2013 года бесплатно.

В пресс-релизе министерства указано, что за последние 20 лет в Шотландии среди женщин 30-44 лет число смертей, связанных со злоупотреблением алкоголем, выросло вдвое, а число смертей от цирроза печени - втрое.





