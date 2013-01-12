Новый птичий грипп значительно опаснее предыдущих

Открытая индонезийскими учеными в конце прошлого года новая разновидность птичьего гриппа, которая распространяется среди уток и уже стала причиной гибели сотен тысяч этих животных в Индонезии, значительно опаснее прежних.

Утки – водоплавающая птица, вирус может распространяться на сотни км по рекам.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2003 года в 15 странах зарегистрированы 610 случаев заражения людей вирусом H5N1 (птичий грипп), 360 из которых с летальным исходом, пишет kommersant.ru. Наиболее сильный удар болезнь нанесла по Индонезии: с 2005 года заразились 192 человека, 160 из них скончались.