Ученые пришли к заключению, что женьшень действительно помогает мужчинам повысить свое либидо. А более 30% мужчин, которые пользовались «Виагрой», признались, что никакого эффекта не заметили.

Исследование, проведенное специалистами из медицинского колледжа университета Йонсей в Сеуле, предусматривало эксперимент с участием 120 мужчин, страдающих эректильной дисфункцией. Добровольцы были разделены на две группы: первая группа участников употребляла таблетки с экстрактом ягод женьшеня (Panax Ginseng Extract), вторая – плацебо. Экспериментальное лечение продолжалось 8 недель. Оказалось, что у участников первой группы значительно улучшилась сексуальная функция.Ученые отметили, что это связано с содержащимися в растении гинзенозидами, стероидными гликозидами.

Исследователи предполагают, что препараты, произведенные на основе женьшеня, могут стать отличной альтернативой традиционному лечению.