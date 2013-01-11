"Свиной грипп" добрался до Калининградской области. В пресс-службе областного управления Роспотребнадзора сообщили, что в регионе зафиксированы первые в этом году случаи заболевания "свиным гриппом".

Как поясняется в сообщении пресс-службы, возбудителем "свиного гриппа" является вирус АH1N1, он подтвержден лабораторными исследованиями у нескольких пациентов, которые заболели за последнюю неделю.

По данным Роспотребнадзора, в регионе заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. Вирус АH1N1 известен в регионе с 2009 года и входит в состав вакцинных препаратов, а в 2012 году в области проходила вакцинация населения от этого заболевания.