Ученые предупредили, что женщинам за 50 худеть с помощью диет опасно

Американские ученые предупредили женщин старше 50 лет, что им худеть при помощи диет крайне опасно. Исследователи из университета Уэйк Форест в Северной Каролине пояснили, что обратный набор веса, который часто происходит после диеты, может крайне увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

В исследовании принимали участие 112 очень полных женщин. Дамы худели пять месяцев под контролем медиков. Употребляя здоровую пищу и занимаясь физическими упражнениями, за этот период женщины сбросили в среднем 11 кг.

Но, вернувшись к привычному образу жизни большинство участниц эксперимента за год вернули 70 процентов потерянного веса.

И, как показали итоги исследования, сниженные показатели уровня холестерина, артериального давления и уровня сахара в крови, вернулись и даже повысились. Вернулся не только вес, но и повысился риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Однa из авторов исследования отметила, что необходимы дополнительные исследования, помогающие лучше изучить механизмы продолжительно избавления от избыточного веса.