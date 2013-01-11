//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

Ученые считают, что высокое артериальное давление может вызвать слабоумие

11 января 2013, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые считают, что высокое артериальное давление может вызвать слабоумие
Ученые считают, что высокое артериальное давление (гипертония) несет опасность не только инсульта и и заболеваний сердечно-сосудистой системы, но и, развиваясь, может вызвать деменцию (старческое слабоумие).
 
Исследование проводилось среди 774 мужчин, в результате выяснилось, что бета-блокаторы, функция которых заключается в снижении артериального давления, сокращают вероятность возникновения изменений в головном мозге человека, которые связаны в возникновением деменции.
 
В ближайшее время специалисты намерены провести исследование с участием представителей всех рас, мужчин и женщин.
 
Предварительно, ученые нашли связь между гипертонией и деменцией: высокое давление разрушает мелкие кровеносные сосуды, снабжающие мозг кислородом и питательными веществами. Без необходимой "подпитки" любые клетки погибают.
 
Деменция сосудов названа второй причиной слабоумия, после болезни Альцгеймера, напоминают Медвести.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕП

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//В мире

Украинский политик призвал Киев перестать "играть во взрослые игры" с экономикой

Украинский политик призвал Киев перестать "играть во взрослые игры" с экономикой

Бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров посоветовал властям перестать играть со слабой экономикой Киева. По его словам, стране пора задуматься, как вернуться к реальному сектору экономики и создать рабочие места.

//В мире

Политолог рассказал об упущенном Киевом единственном шансе сохранить Донбасс

Политолог рассказал об упущенном Киевом единственном шансе сохранить Донбасс

Украинские власти упустили единственный шанс сохранить Донецк и Луганск в составе страны. Такую точку зрения некоторое время назад высказал в беседе со СМИ отечественный политолог Алексей Мухин.

//В мире

Госдума: заслуги Порошенко в написании Минских соглашений нет

Госдума: заслуги Порошенко в написании Минских соглашений нет

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов вечером в четверг, 1 августа, заявил, что заслуги бывшего украинского лидера Петра Порошенко в написании Минских соглашений нет.

//В мире

В США не верят, что Украине скоро удастся стать частью НАТО

В США не верят, что Украине скоро удастся стать частью НАТО

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Украина очень далека от вступления в НАТО. Однако Райс считает, что у страны есть шанс сблизиться с Североатлантическим Альянсом и без формального договора.

//В мире

Японцам не понравилось, что Медведев поехал на Курилы

Японцам не понравилось, что Медведев поехал на Курилы

В Японии негативно отнеслись к тому, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев посетил один из островов Курильской гряды. Глава правительства прибыл на Итруп утром в пятницу, 2 августа.

//Новости СМИ2

//В мире

Российский ученый объяснил невозможность конфедерации между Украиной и Донбассом

Российский ученый объяснил невозможность конфедерации между Украиной и Донбассом

Конфедерация между Украиной и Донбассом, о возможности которой заявили некоторое время назад в правительстве непризнанной ЛНР, нереальна. Такую точку зрения озвучил российский ученый Константин Щемелинин.

//Спорт

Хоккеист Александр Овечкин не исключил, что завершит спортивную карьеру в 2021 году

Хоккеист Александр Овечкин не исключил, что завершит спортивную карьеру в 2021 году

Хоккеист, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин в рамках пресс-конференции в четверг, 1 августа, заявил, что может завершить спортивную карьеру по окончании сезона-2020/21.

//Шоу-бизнес

Лиза Галкина покорила сердце поклонников новым видео

Лиза Галкина покорила сердце поклонников новым видео

Дочь певицы Аллы Пугачёвой и юмориста Максима Галкина Лиза продолжает умилять пользователей своим поведением на видео. В Сети появились кадры из семейного архива, которые восхитили публику.

//В мире

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отдали 4 миллиона за отдых на острове без камер

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отдали 4 миллиона за отдых на острове без камер

Рассказы о непомерных тратах принца Гарри и Меган Маркл давно будоражат умы британцев. Однако старший брат принц Уильям вместе со своей супругой Кейт Миддлтон доказал, что тоже отлично умеет тратить деньги.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//В мире

Что общего у Кличко и английской королевы?

Что общего у Кличко и английской королевы?

Глава Киева Виталий Кличко, что чувствует себя на посту мэра украинской столицы как «английская королева». Кличко заявил, что не имеет никакой власти в городе, которым ему поручено управлять.

//В мире

Трамп намерен выпустить террористов, если их не заберут родные страны

Трамп намерен выпустить террористов, если их не заберут родные страны

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Америка готова выпустить боевиков террористической организации, которых они удерживают в стране. По его словам, в США хотят, чтобы Европа их забрала.

//В мире

Раскрыты детали приведшей к потерям сил ДНР воздушной атаки ВСУ под Мариуполем

Раскрыты детали приведшей к потерям сил ДНР воздушной атаки ВСУ под Мариуполем

Вооруженные силы Украины атаковали с воздуха позиции Народной милиции ДНР под Мариуполем. Об этом говорится в сообщении, которое распространило военное командование самопровозглашенной республики.

//Общество

В Госдуме предложили бесплатно раздавать детские автокресла

В Госдуме предложили бесплатно раздавать детские автокресла

Депутат Госдумы Ольга Алимова обратилась к главе российского правительства Дмитрию Медведеву с предложением бесплатно выдавать детские автокресла тем семьям, которые не могут их себе позволить.

//Общество

Как ипотека сохраняет семьи

Как ипотека сохраняет семьи

Исследователи установили, что в семьях, где супруги решились оформить ипотеку, разводы происходят гораздо реже, чем у тех пар, которые не обременены кредитом за жилплощадь.

//Происшествия

19-летняя студентка выпала из взлетевшего самолёта

19-летняя студентка выпала из взлетевшего самолёта

Стало известно от трагичном случае, который произошёл на борту самолёта Cessna C168 над Мадагаскаром. Отмечается, что на авиалайнере находились двое туристов и пилот. По факту происшествия проводится проверка.

//В мире

СМИ: в США ввели новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей

СМИ: в США ввели новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписан указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела по отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Отмечается, что первый пакет вступил в силу в августе 2018 года.

//Шоу-бизнес

Валдис Пельш с юмором объяснил, почему не боится акул

Валдис Пельш с юмором объяснил, почему не боится акул

Известный телеведущий Валдис Пельш рассказал, почему не боится, что на него может напасть акула. Недавно телеведущий побывал в Мексике на съёмках, где ему довелось плавать вместе с опасными хищниками.

//Общество

Старость не в радость. Пенсионерке запретили дефилировать в бикини

Старость не в радость. Пенсионерке запретили дефилировать в бикини

Это в России престарелые актрисы демонстрируют свои фигуры поклонникам в социальных сетях направо и налево. А вот в пуританской Англии 81-летняя пенсионерка получила штраф за «антисоциальное поведение»

//В мире

Трамп объяснил, зачем предложил Путину помощь в тушении пожаров

Трамп объяснил, зачем предложил Путину помощь в тушении пожаров

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал подробности телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. По его мнению, диалог был достаточно конструктивным, но коротким.

//В мире

На Украине назвали имя выгодного для США главы офиса Зеленского

На Украине назвали имя выгодного для США главы офиса Зеленского

Стало известно, кого хотят видеть на должности главы офиса президента Украины в Соединённых Штатах. Ранее сообщалось, что Андрей Богдан написал заявление об увольнении с должности и подал его на рассмотрение президенту Украины.

//Общество

Малышева рассказала, что недавно спаслась от рака

Малышева рассказала, что недавно спаслась от рака

Заслуженный врач России Елена Малышева рассказала, что несколько лет назад смогла уберечь себя от онкологии благодаря стандартному осмотру и последующей операции.

//В мире

СМИ: США зафиксировали новый ракетный пуск в КНДР

СМИ: США зафиксировали новый ракетный пуск в КНДР

Вечером в четверг, 1 августа, в СМИ появилась информация о том, что разведка Соединенных Штатов Америки зафиксировала вероятный новый ракетный пуск, который был осуществлен с территории КНДР.

//Шоу-бизнес

Подруга певицы Селены Гомес, отдавшая ей почку, жалеет о своем поступке

Подруга певицы Селены Гомес, отдавшая ей почку, жалеет о своем поступке

Подруга всемирно известной певицы Селены Гомес, которая отдала артистке свою почку, жалеет о своем поступке. 31-летняя Франсия Райза больше не разговаривает со звездой из-за ее неправильного поведения.

//Экономика

Трамп анонсировал новые пошлины в размере 10% на товары из Китая

Трамп анонсировал новые пошлины в размере 10% на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп вечером в четверг, 1 августа, анонсировал введение новых пошлин на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. Они начнут действовать 1 сентября текущего года.

//Наука

Астрономы обнаружили потенциально обитаемую планету

Астрономы обнаружили потенциально обитаемую планету

Астрономы при помощи телескопа TESS смогли обнаружить несколько экзопланет, которые ранее не были известны ученым. Согласно последней информации, одна из них считается потенциально обитаемой.

//В мире

США: в Сирии и Ираке остаются около 15 тысяч боевиков

США: в Сирии и Ираке остаются около 15 тысяч боевиков

Спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по Сирии Джеймс Джеффри вечером в четверг, 1 августа, заявил, что в настоящий момент на территориях САР и Ирака остаются не менее 15 тысяч боевиков.

//В мире

Дочь Винокура покорила латвийские СМИ

Дочь Винокура покорила латвийские СМИ

То, что российские звезды шоу-бизнеса любят летом отдыхать в Юрмале – далеко не секрет. И этот год не был исключением. Очаровательная дочь Владимира Винокура Анастасия просто покорила латвийские СМИ. В Юрмале у звездной семьи есть элитная недвижимость

//Новости партнеров

//Здоровье

Ученые рассказали, как сбросить лишний вес людям с "плохой" генетикой

Ученые рассказали, как сбросить лишний вес людям с "плохой" генетикой

Ученые с Тайваня провели исследования и выяснили, как сбросить лишний вес людям, предрасположенным к ожирению. Медики и диетологи выявили пять наиболее эффективных способов похудания для таких пациентов.

//Спорт

Тело боксера Максима Дадашева везут в Санкт-Петербург

Тело боксера Максима Дадашева везут в Санкт-Петербург

Вечером в четверг, 1 августа, стало известно, что тело погибшего после поединка боксера Максима Дадашева привезли на территорию России. Согласно последним данным, сейчас его везут в Петербург.

//В мире

МИД Венесуэлы обвинил руководство США в "навязчивом преследовании"

МИД Венесуэлы обвинил руководство США в "навязчивом преследовании"

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил США в "навязчивом преследовании". Так в стране отреагировали на включение Штатами вице-президента Тарека эль-Айссами в список самых разыскиваемых преступников.

//В мире

СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского

СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского

Вечером в четверг, 1 августа, стало известн, что глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с должности. Об этом сообщил источник в администрации украинского лидера.

//В мире

Генеральный секретарь ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3

Генеральный секретарь ООН призвал Россию и США продлить СНВ-3

В четверг, 1 августа, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш настоятельно призвал Россию и США продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений.

//Шоу-бизнес

Константин Богомолов впервые публично признался в любви Ксении Собчак

Константин Богомолов впервые публично признался в любви Ксении Собчак

Режиссер Константин Богомолов сегодня вечером впервые публично признался в любви Ксении Собчак. О романе мужчины и женщины стало известно давно, однако они редко проявляли свои чувства на людях.

//Новости СМИ2

//В мире

Шестеро детей погибли в Гвинее от удара молнии

Шестеро детей погибли в Гвинее от удара молнии

В западноафриканской стране Гвинея шестеро детей погибли в результате удара молнии. Согласно последней информации осведомленных источников, в момент инцидента ребята играли под манговым деревом.

//Общество

В РПЦ оценили слова Папы Римского о желании посетить Россию

В РПЦ оценили слова Папы Римского о желании посетить Россию

В РПЦ оценили слова Папы Римского Франциска о том, что он с удовольствием посетил бы в Россию. Об этом понтифик ранее сообщил в рамках встречи с российской оперной певицей Светланой Касьян.

//Происшествия

Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми

Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми

Найдена группа туристов из 10 человек из Санкт-Петербурга, которая отправилась на байдарках в Онежскую губу Белого моря в Карелии и исчезла. Граждан в настоящий момент эвакуируют на вертолете.

//Происшествия

Возбуждено первое уголовное дело о пожарах в Сибири

Возбуждено первое уголовное дело о пожарах в Сибири

Вечером в четверг, 1 августа, стало известно, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил первое уголовное дело о масштабных лесных пожарах, которые в настоящий момент бушуют в Сибири.

//Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко поделилась снимком в купальнике без фильтров

Виктория Дайнеко поделилась снимком в купальнике без фильтров

Известная российская певица Виктория Дайнеко, которая сейчас отдыхает в Майами, показала фотографию в купальнике без фильтров. Поклонники артистки высоко оценили новый снимок 32-летней женщины.

//Общество

Жители Балаклавы протестуют против новой яхтенной марины

Жители Балаклавы протестуют против новой яхтенной марины

Специалисты ООО «Проектный институт «Геоплан» в процессе реализации масштабного проекта по строительству современной яхтенной марины в акватории Балаклавской бухты столкнулись с сопротивлением жителей самой Балаклавы

//Новости МирТесен

//Происшествия

Завтра вертолеты Минобороны приступят к тушению пожаров под Красноярском

Завтра вертолеты Минобороны приступят к тушению пожаров под Красноярском

Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что в пятницу, 2 августа, вертолеты Ми-8 приступят к тушению лесных пожаров, которые сейчас бушуют в Красноярском крае.

//Общество

Как грузовик наехал на "инфинити"

Как грузовик наехал на "инфинити"

Утром 1 августа на дороге Симферополь - Феодосия – Керчь произошло ДТП с участием иномарки и грузовика «ГАЗ». К счастью, никто не пострадал.

//Экономика

Источник: Евросоюз обсудит с РФ и Украиной десятилетний контракт на транзит газа

Источник: Евросоюз обсудит с РФ и Украиной десятилетний контракт на транзит газа

Дипломатический источник в Брюсселе в четверг заявил, что Еврокомиссия намерена обсудить с Россией и Украиной возможность заключения транзитного газового контракта на 10 лет с начала будущего года.

//В мире

В МИД назвали проект о санкциях против "Северного потока – 2" русофобией

В МИД назвали проект о санкциях против "Северного потока – 2" русофобией

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг, 1 августа, назвала американский законопроект о санкциях против газопровода "Северный поток – 2" новым витком русофобии.

//Шоу-бизнес

54-летняя Моника Беллуччи рассказала, как относится к своим морщинам

54-летняя Моника Беллуччи рассказала, как относится к своим морщинам

Всемирно известная итальянская актриса Моника Беллуччи рассказала, как относится к своим морщинам. В 54 года темноволосая звезда по прежнему является невероятно востребованной в индустрии кино.

//В мире

Порошенко утверждает, что он лично писал текст Минских соглашений вместе с Меркель

Порошенко утверждает, что он лично писал текст Минских соглашений вместе с Меркель

Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что лично писал текст Минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он подчеркнул, что они составляли документ вдвоем с немецким политиком.

//В мире

ДНР сделала экстренное заявление о попытках ВСУ завязать бои под Мариуполем

ДНР сделала экстренное заявление о попытках ВСУ завязать бои под Мариуполем

Народная милиция самопровозглашенной ДНР сделала сегодня экстренное заявление, в котором проинформировала о попытках украинских военных спровоцировать боестолкновения под городом Мариуполем.

//В мире

В Минобороны рассказали о целях запуска космических аппаратов-инспекторов

В Минобороны рассказали о целях запуска космических аппаратов-инспекторов

В Министерстве обороны России рассказали о целях запуска в июле спутников-инспекторов серии "Космос". Они были созданы для осмотра других космических аппаратов, их обслуживания, а также защиты.

//Экономика

Власти Китая разрешили импорт российского ячменя

Власти Китая разрешили импорт российского ячменя

Днем в четверг, 1 августа, стало известно, что власти Китая дали разрешение на ввоз ячменя из Российской Федерации. Эта информация содержится в сообщении главного таможенного управления КНР.

//В мире

Латвия: кто хотел взорвать рижскую больницу?

Латвия: кто хотел взорвать рижскую больницу?

В среду, 31 июля, около двух часов дня, в Университетскую клиническую больницу имени Паула Страдыня стали поступать анонимные угрозы о взрыве. Была объявлена эвакуация.

//В мире

В Народной милиции ЛНР обозначили единственный путь примирения с Украиной

В Народной милиции ЛНР обозначили единственный путь примирения с Украиной

Юрий Шевченко, командир бригады «Призрак», входящей в состав Народной милиции ЛНР, рассказал о том, когда прекратятся боевые действия в Донбассе. По данному вопросу военный высказался в разговоре со СМИ.

//Происшествия

Агрессивный таксист избил пассажира в Санкт-Петербурге

Агрессивный таксист избил пассажира в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге таксист избил пассажира. По словам потерпевшего, он приехал из командировки в Москву и вызвал машину от аэропорта до дома. По факту инцидента проводится проверка.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков зодиака, которых ждут сложности в августе
2

Пророчество православного старца о дате начала Третьей мировой опубликовали СМИ
3

Подруга певицы Селены Гомес, отдавшая ей почку, жалеет о своем поступке
4

Виктория Дайнеко поделилась снимком в купальнике без фильтров
5

Малышева рассказала, что недавно спаслась от рака

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры