Ученые считают, что высокое артериальное давление может вызвать слабоумие

Ученые считают, что высокое артериальное давление (гипертония) несет опасность не только инсульта и и заболеваний сердечно-сосудистой системы, но и, развиваясь, может вызвать деменцию (старческое слабоумие).

Исследование проводилось среди 774 мужчин, в результате выяснилось, что бета-блокаторы, функция которых заключается в снижении артериального давления, сокращают вероятность возникновения изменений в головном мозге человека, которые связаны в возникновением деменции.

В ближайшее время специалисты намерены провести исследование с участием представителей всех рас, мужчин и женщин.

Предварительно, ученые нашли связь между гипертонией и деменцией: высокое давление разрушает мелкие кровеносные сосуды, снабжающие мозг кислородом и питательными веществами. Без необходимой "подпитки" любые клетки погибают.