Ученые уверены, что риск инсульта можно снизить, придерживаясь диеты

Ученые уверены, что риск инсульта можно снизить, придерживаясь определённой диеты, итак, поможет спастись от инсульта чёрный чай, причём его ежедневные четыре чашки, уверяют сотрудники Каролинского института в Швеции, передают Интернет-СМИ.

В итоге риск возникновения инсульта снизится более чем на одну пятую( на 21%).

В исследовании приняли участие 74 тыс. 961 добровольца (мужчин и женщин), научная работа длилась десять лет.

Ученые предполагают, что черный чай снижает кардиоваскулярный риск благодаря флавоноидам, содержащимся в нём.