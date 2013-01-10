В Бостоне, США, 18 детей скончались от вируса гриппа, мэр Бостона (штат Массачусетс) Томас Менино объявил в городе чрезвычайную ситуацию в связи с эпидемией гриппа, передают сегодня СМИ США.

По оценке Менино, зимний сезон 2013 года в Бостоне - "самый худший сезон гриппа, что мы видели с 2009 года, и люди должны отнестись к этой угрозе серьезно".

СМИ Бостона передают, что ежедневно с диагнозом "грипп" от 40 до 80 человек попадают в больницы.

В целом, на территории США эпидемия гриппа началась в 2012 году раньше обычного, локальные очаги эпидемии гриппа зафиксированы почти во всех штатах страны.