Вирусы, происхождение которых не установлено, распространяются по миру

На сайте Россельхознадзора сегодня, 9-го января, опубликованы сообщения о вспышках вирусной инфекции, зафиксированных в разных частях Земли, происхождение вирусов и их природа пока не установлена.

Россельхознадзор сообщает о выявлении нового штамма норовируса в Великобритании

"Генетическое тестирование штаммов норовируса, распространяющегося в Великобритании, выявило штамм Сидней 2012, ранее обнаруживавшийся во Франции, Новой Зеландии и Японии. Ранее в Великобритании был выявлен штамм Новый Орлеан 2009. Россельхознадзор проводит мониторинг ситуации", - говорится на сайте Россельхознадзора.

В Греции впервые выявлен штамм высокопатогенного метициллин-устойчивогозолотистого стафилококка MRSA ST398, стафилококк выделен у заболевшего человека. Устанавливается источник заражения. Россельхознадзор проводит мониторинг ситуации.

Специалисты в Великобритании выявили штамм высокопатогенного метициллин-устойчивого золотистого стафилококка MRSA ST398, у скота в Великобритании. Штамм выявлен учеными Кембриджского университета. Впервые MRSA ST398 обнаружили у свиней в Нидерландах в 2003 году, после чего он быстро распространился в популяции свиней Европы и Северной Америки. Штамм представляет серьезную опасность как для животных, так и для человека. Россельхознадзор проводит мониторинг ситуации.

По официальным данным, в Японии, в Йокогаме заболело 112 человек, источник инфекции не установлен. Россельхознадзор проводит мониторинг ситуации.

По официальным данным, в США заболело 140 человек, источник инфекции не установлен. Россельхознадзор проводит мониторинг ситуации, сообщает 9-го января сайт Россельхознадзора.