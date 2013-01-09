Учеными назван точный возраст начала старения человека

Ученые ответили на вечный вопрос и назвали точный возраст начала старения человека, специалисты из США определили возраст старения с точностью до года, итак, именно в 39 лет в организме человека начинаются необратимые процессы.

Специалисты связали начало старения человека с выработкой мозгом вещества миелин, ведь именно миелиновая оболочка покрывает нервные клетки нейронов, защищая их от вредных воздействий. К выводам ученые пришли в результате исследования, проведенному среди добровольцев в возрасте от 23 до 80 лет.

В итоге остановка выработки миелина вызывает ослабление двигательных и когнитивных функций организма, а, как ранее было известно, поражение миелиновой оболочки приводит к рассеянному склерозу.