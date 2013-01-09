Американские изобретатели разработали новый прибор для похудения. Специальный насос при помощи специально установленного в брюшной стенке клапана сможет откачивать все содержимое желудка, как выпитое, так и съеденное.

Изобретатель столь оригинального метода - Дин Кеймен известен как создатель электрического самоката, сообщает medvesti.com.

Он вместе с группой единомышленников из компании «Aspire Bariatrics» собирается запатентовать особый насос в надежде, что его устройство поможет в лечении людей, страдающих от ожирения. Возможно, что новый прибор для похудения станет методом, альтернативным шунтированию желудка.