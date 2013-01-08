Ученые объяснили, почему алкоголь в праздники полезен для здоровья

Американские ученые разобрались, почему в период новогодних праздников резко увеличенное количество выпиваемого алкоголя не вредит здоровью людей. Исследователи из университета Иллинойса выявили, что напротив, в праздничные дни алкоголь может оказать благотворное воздействие на организм.

Согласно результатам исследования, люди, которые выпивали около 1 литра пива, давали на 40 процентов больше правильных ответов в тесте. Ученые предполагают, что именно алкоголь делал участников исследования сосредоточеннее и умнее.

Ученые также выяснили, что употребление алкоголя позволяет женщинам сохранить фигуру. Специалисты уверяют, что дамы,

выпивающие не более двух бокалов красного вина в день, на 30 процентов меньше склонны к полноте, чем абсолютные трезвенники. Ученые поясняют этот факт тем, что алкоголь стимулирует сжигание калорий, сообщает Raut.

Специалисты отмечают, что напитки, содержащие алкоголь, предотвращают некоторые заболевания.

Например, хмель в пиве содержит вещество гумулон, который препятствует пневмонии.

Флавоноиды, содержащиеся в красном вине, способны защитить кожу от негативного воздействия солнечных лучей.

Бокал вина также способствует активному производству эстрогена и других гормонов, которые необходимы для здоровья костей.