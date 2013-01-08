Врачи предупреждают об опасности жестких диет после праздников

Медики предупредили об опасности жестких изнуряющих диет после праздничных застолий. Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Лейла Болатчиева советует тем, кто набрал за новогодние праздники лишние килограммы, начинать питаться дробно.

Врач рекомендует есть пять раз в день, причем съедать маленькие порции. По совету Болатчиевой, желательно исключить специи, маринады, копчености, животные жиры, которые способствуют нарушению секреторной и двигательной функций органов пищеварения. Врач-гастроэнтеролог считает, что если питаться дробно, при здоровом организме вес восстановится самостоятельно.

Ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН, профессор Арсений Мартинчик, как и Лейла Болатчиева, рекомендует устроить организму разгрузочные дни, например яблочный или кефирный. Специалисты предупреждают, что какой-то особой диеты соблюдать не нужно, передает РИА Новости.

Врачи-диетологи также рекомендуют увеличить физическую нагрузку в виде пеших прогулок. Желательно заменить проезд на общественном транспорте одной-двух остановок прогулкой.

Необходимо для поддержания хорошей физической формы ходить, бегать, плавать, танцевать не менее 30 минут ежедневно.