Идеальная женщина, какова же она?

Еще с древних времен мужчины, да и женщины тоже, пытались определить параметры идеальной женщины. Для каждой эпохи эталон красоты свой. Вот и сегодня ученых Национального института здоровья Хайфы занимает этот вопрос.

Израильские ученые, недавно проводившие исследование, определили соотношение роста и веса женщины, которое большинство опрошенных мужчин сочло идеальным. Так, при росте 170 сантиметров вес идеальной женщины не должен превышать 77 килограммов.

А в 2012 году образ идеальной женщины выглядел бы так: губы, как у Скарлетт Йохансон, челюсть темнокожей красавицы Холли Берри, кожа, как у Эмми Адамс с телом Пенелопы Крус.

О вопросах красоты можно спорить, ведь для каждого мужчины, как и для женщины, понятие красоты очень личное, субъективное, поэтому в разные времена поэты и художники воспевали красоту идеальной женщины каждый по-своему.