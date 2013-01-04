Ученые из Японии создали клетки, которые смогут лечить рак и СПИД

Ученые из Японии создали клетки, которые, как ожидается смогут лечить рак и СПИД, руководитель группы ученых - Хироси Кавамото из йокогамского исследовательского центра Рикэн, пишут Интернет-СМИ.

В ходе научной работы, белые кровяные тельца были преобразованы в так называемые эмбриональные стволовые клетки (iPS-клетки), и уже из них были созданы новые клетки для борьбы с онкологическими клетками, которые организм человека не может производить естественным путем, пишет inopressa.ru.

Новоизобретенные клетки названы "Т-лимфоциты", клетки могут распознавать и уничтожать чужеродные организмы и больные клетки, в том числе и раковые. Интересно, что ранее, в большинстве случаев, эффективная терапия рака с их помощью не удавалась, так как Т-лимфоциты не могли существовать достаточно долго.

Ученым из Японии удалось увеличить срок жизни клеток-спасателей.