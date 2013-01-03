Названо растение, которое существенно облегчает симптомы похмелья

В Южной Корее ученые Национального университета Чеджу обнаружили новые лечебные свойства спаржи: листья и побеги растения защищают от токсинов клетки печени и существенно облегчают симптомы похмелья.

Данный эффект, как объясняют корейские ученые, образуется благодаря содержанию аминокислот и минеральных веществ в спарже.



Для защиты организма наиболее эффективными являются листья растения, так как концентрация аминокислот и полезных веществ в них выше. Более раннее исследование показало, что содержащиеся в спарже аминокислоты стимулируют функции ферментов, значительно ускоряющих распад в организме алкоголя. Было отмечено, что добровольцы, выпивавшие до приема спиртного напиток с экстрактом листьев спаржи, сообщали о менее выраженных признаках похмелья. Следует отметить и то, что растение оказывает положительный эффект даже на клетки печени хронических алкоголиков.



Помимо этого спаржа способна противостоять развитию онкологических заболеваний, диабета, а также обладает мочегонными, противогрибковыми, противовоспалительными свойствами. Также спаржа защищает сосуды от образования тромбов.