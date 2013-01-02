Лишний вес вреден для здоровья, но небольшое ожирение продлевает жизнь

Лишний вес, доказано учеными, наносит большой вред здоровью человека. Ожирение приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и повышает риск ранней смерти на 30 процентов. Но последние данные американских ученых показали, что незначительный лишний вес способствует долголетию.

На основании почти 100 исследований с участием около трех миллионов человек ученые сделали вывод, что люди, страдающие лишним весом или небольшим ожирением, на 6% менее подвержены риску преждевременной смерти, чем обладатели идеальных параметров. Руководитель исследования, старший научный сотрудник Центров по контролю и предотвращению заболеваний в Хайатсвилле, штат Мэриленд Кэтрин Флегал рассказала, что идею о том, что лишний вес может быть признаком более крепкого здоровья, окрестили «парадоксом ожирения», хотя об ожирении как таковом речи не идет.

Результаты исследования были опубликованы в последнем номере «Журнала Американской медицинской ассоциации».