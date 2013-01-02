Самые простые и доступные способы избавиться от похмелья

После новогодней ночи ни один человек задумается, как поскорее вернуться в адекватное состояние и избавиться от похмелья. И желательно быстро, просто и недорого.

Старый известный метод - выпить рюмочку. Но последнее время этот способ специалисты забраковали. Если человек страдает от похмелья, очередная доза спиртного может не ослабить похмелье, а продолжить выпивку. Некоторые россияне, зная о своем недуге, запасаются лекарственными препаратами. Аптеки начали работать практически утром 1 января, если запаса "антипохмельных" таблеток дома не оказалось, можно обратиться к фармацевтам.

Кому-то помогает справиться с похмельем контрастный или просто холодный душ, сообщают интернет-СМИ.

Специалисты советуют хорошо поесть, желательно насыщенный мясной бульон. Можно выпить крепкий чай с медом. Вообще рекомендуется после нагрузки на организм алкоголем пить много жидкости - воды, конечно же.

Поспали, поели, душ приняли. На ногах стоите крепко? Вопрос актуальный в эти дни. Полезен свежий воздух. Желательно посетить парк или лес.

А медики еще советуют секс.

Напомним, медики настоятельно советовали накануне Нового года не потреблять алкогольные напитки.

В Москве правительство продумало досуг горожан. Работают многочисленные катки. Со 2 по 8 января - "неделя музеев".