Апельсины и мандарины в зимнее время года приносят вред

Известный австрийский ученый Карл-Хайнц Вагнер уверен, что в зимнее время года цитрусовые, особенно популярные в России в новогодние дни, в это время года могут принести здоровью человека только вред, пишут Интернет-СМИ.

Вагнер заявил, что именно апельсины и мандарины охлаждают организм и даже забирают у него энергию. В итоге страдает иммунная система человека.

Аналогичным источником витамина С зимой могут стать свежие или замороженные овощи и фрукты, ягоды.