Диетологи назвали пять самых полезных рекомендаций в преддверии Нового года

В преддверии едва ли не самого любимого россиянами праздника диетологи назвали пять самых полезных рекомендаций для тех, кто решил сохранить свое здоровье и фигуру в предстоящие выходные дни.

Празднующим, во-первых, стоит не рисковать и отказаться от разносолов и дегустации всех приготовленных блюд, во-вторых из продуктов, используемых для приготовления кулинарных изысков, стоит убрать майонез.

Все острые, копченые продукты и газированные напитки несут в себе потенциальную опасность, напоминают диетологи. И, наконец, 31 декабря, нельзя пренебречь и завтраком, и обедом.