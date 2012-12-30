Ученые уверены, что детокс-диета после праздничных застолий вредна

Ученые уверены, что детокс-диета после праздничных застолий может быть вредна, по мнению гепатологов, человеку гораздо проще воздержаться от обилия праздничного стола, как правило, жирной пищи и алкоголя, чем попробовать позже очистить печень.

После различных злоупотреблений, связанных с приемом пищи, люди детокс-диетами пытаются восстановить нормальную функцию, однако, подобные эксперименты над печенью чреваты ее разрушением, пишут Медвести.

Приобретенный жир откладывается непосредственно в клетках печени, и ни одна диета не способна с ним что-то сделать.Так что во избежание проблем со здоровьем, лучше придерживаться здорового образа жизни в течение всего года и не считать.