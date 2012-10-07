Учёные назвали весьма неожиданную причину депрессии

//Здоровье

7 октября 2012, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

technoportal.ua

Ношение тяжелых сумок может привести к возникновению депрессии, уверены психологи из National University of Singapore и University of Hong Kong: физический вес способен воздействовать на психологическое состояние человека.

К таким выводам психологи пришли в результате проведенной научной работы.

Интересно отметит, негативное воздействие на человека постепенно уменьшалось, если испытуемые во время ношения тяжелой сумки думали о чем-то приятном и позитивном.