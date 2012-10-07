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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Учёные назвали весьма неожиданную причину депрессии

, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

technoportal.ua
technoportal.ua
Ношение тяжелых сумок может привести к возникновению депрессии, уверены психологи из National University of Singapore и University of Hong Kong: физический вес способен воздействовать на психологическое состояние человека. 
 
К таким выводам психологи пришли в результате проведенной научной работы. 
 
Интересно отметит, негативное воздействие на человека постепенно уменьшалось, если испытуемые во время ношения тяжелой сумки думали о чем-то приятном и позитивном.
ЕП

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