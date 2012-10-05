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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Дмитрий Медведев утвердил условия предоставления платных медицинских услуг

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

http://www.doctor.kz/
http://www.doctor.kz/

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев утвердил условия предоставления платных медицинских услуг. "Постановление позволит урегулировать отношения по предоставлению платных медицинских услуг, обеспечив при этом защиту прав и законных интересов потребителей на основе принятия ими добровольного и информированного решения о получении указанных услуг", - указано в документе, подписанном премьером 4 октября.

Правила предоставления платных медицинских услуг вступают в силу с 1 января 2013 года.  Согласно документу, цены на платные медицинские услуги в бюджетных учреждениях устанавливается органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей. В организациях других форм собственности тарифы определяются самостоятельно.

В правилах отмечается, что без согласия потребителя медицинская организация не вправе платно оказывать не предусмотренные договором дополнительные медицинские услуги. Документ обязывает все медицинские учреждения размещать на своих сайтах и на информационных стендах в зданиях больниц и поликлиник перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме предоставления медуслуг и порядке их оплаты.

Пациент вправе знать данные конкретных медработников, которые будут оказывать платные медуслуги, об их образовании и квалификации.

ИЧ

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