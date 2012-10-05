Учёные: Уровень интеллекта ребенка зависит от двух факторов

//Здоровье

5 октября 2012, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Повышенное кровяное давление у будущей матери (в ходе беременности) может оказаться причиной снижения интеллектуального уровня у детей, уверены ученые из Университета Хельсинки (Финляндия).

Выводы ученые сделали, проанализировав интеллектуальные уровни детей, чьи матери в период беременности страдали артериальной гипертензией. Также анализу подвергся интеллект детей, чьи матери были здоровы в период беременности.

Интересно, что разница между детьми в интеллектуальном уровне была менее заметна в детстве, но уже к двадцати годам она становилась очевидной.

Отметим, что разница в интеллектуальном развитии касается только мальчиков.