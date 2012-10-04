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//Здоровье

Названо еще одно вредное действие солярия

4 октября 2012, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

efremov.olx.ru
efremov.olx.ru
Ранее ученые выяснили, что причиной заболевания злокачественной меланомой могут стать регулярные посещения солярия, теперь доказано, что любителям искусственного загара грозит возникновение иных разновидностей раковых болезней.
 
Среди болезней, которые вызывает солярий, плоскоклеточный рак и базально-клеточная карцинома. Исходя из результатов последних исследований, у людей, которые постоянно прибегают к услугам солярия, на 67% возрастает риск заболевания раком кожи плоскоклеточной формы, и на 29% больше риск образования базально-клеточной карциномы в сравнении с людьми, которые никогда не пользуются услугами солярия, уверены ученые Калифорнийского университета, пишут Медвести.
ЕП

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