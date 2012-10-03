Онищенко настойчиво рекомендует прививать детей от гриппа

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3 октября 2012, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко настойчиво напоминает родителям о необходимости прививать детей от гриппа. В России начата активная вакцинация детей и взрослых против гриппа.

Число получивших вакцину будет на 1 миллион 200 тысяч больше, чем в прошлом году.

Прививать россиян будут, как обычно, вакциной отечественного производства. По словам главы Роспотребнадзора, в ее составе те штаммы гриппа, которые актуальны в предстоящем эпидсезоне. В вакцинации участвуют дети, пожилые люди, медики, работники детских учреждений.

Онищенко предупредил, что осложнения после гриппа могут представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья детей. По его словам, родителей, которые не прививают своих детей, можно приравнивать к тем, которые ведут асоциальный образ жизни. "Они ставят эксперимент на их здоровье", — подчеркнул главный санитарный врач РФ. Онищенко пояснил, что вакцинация — элементарная норма человеческой культуры. Он уже сделал прививку от гриппа.