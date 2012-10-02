Эксперт по диетическому питанию оценил рейтинг самых полезных напитков

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2 октября 2012, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]

В Интернете появился рейтинг из 9 самых полезных напитков для человека. Эксперт - диетолог Марианна Трифонова прокомментировала, чем полезны апельсиновый, клюквенный и томатный соки, зеленый и мятный чаи, молоко. По словам специалиста по питанию, чистая вода обязательно должна быть в рационе.

Про чай диетолог пояснила, что благотворное действие этот напиток способен оказать лишь тогда, когда он употребляется его как отдельный прием пищи. Чай можно пить как минимум через 30 минут после еды.

Диетолог подтвердила, что мятный чай обладает успокоительными свойствами, особенно при правильном заваривание. Мятный чай можно заваривать как обычный чай, или добавлять к заварке пропорциональное количество измельченной мяты. Мята хорошо сочетается как с черным, так и с зеленым чаем, пишет "Комсомольская правда". Этот напиток нормализует и облегчает пищеварение, мята обладает противоспазматическим действием.

Зеленый чай содержит большое количество флавоноидов, полифенолов и антиоксидантов. Эти вещества нейтрализуют свободные радикалы. Зеленый чай укрепляет кости, защищает от сердечно-сосудистых заболеваний и снижает риск возникновения рака.

Молоко на длительное время утоляет аппетит. В нем содержатся сложные углеводы, белки, кальций и витамин D. Полезнее всего пить маложирное молоко. Эксперт подтвердила, что молоко очень полезный напиток. И рассказала, что преимуществ у молока низкопроцентной жирности перед обычным нет. К тому же ряд витаминов, содержащихся в молоке, является жирорастворимыми и попросту не будут усваиваться без достаточного количества жиров.

Соевое молоко предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Но заменять коровье молоко соевым нельзя, так как это станет причиной недостатка кальция и витаминов А и D. По словам эксперта, особенно полезно соевое молоко, людям страдающим лактозной непереносимостью. Также в нем содержится большой процент изофлавонов - группы фитоэстрогенов. По некоторым данным, они способны помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз и симптомы менопаузы.

Горячий шоколад или какао способствуют выработке в организме гормона серотонина. А он улучшает настроение. Эти напитки предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Полифенолы, входящие в их состав, защищают клетки от действия свободных радикалов. Диетолог предупреждает: горячий шоколад и какао высококалорийны.

Томатный сок (без соли) содержит ликопен. Он служит хорошей профилактикой онкологических заболеваний.С осторожностью следует пить томатный сок, всем страдающим желчекаменной болезнью.

Клюкву называют натуральным антибитиком. Клюквенный сок защищает от инфекций пищеварительную и мочевыводящую систему. Клюквенный сок предотвращает заболевание десен и снижает уровень «плохого» холестерина в крови. Эксперт: "Единственным весомым противопоказанием к употреблению клюквенного сока является повышенная кислотность желудка".

Апельсиновый сок, содержащий витамин С, повышает иммунитет. Медики советуют пить апельсиновый сок во время беременности: фолиевая кислота, содержащаяся в нем, предотвращает дефекты развития плода. Диетолог отмечает, что этот напиток способен ускорять метаболические процессы организма. Но не следует употреблять его на голодный желудок из за слишком высокого содержания витамина С, способного спровоцировать изжогу.