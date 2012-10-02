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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Ученые уверены, что лечение аппендицита может быть не только хирургическим

2 октября 2012, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]

Шведские учёные уверены, что лечить аппендицит можно не только хирургическим способом, но и терапией, с помощью антибиотиков. Выводы медиков сделаны на основе проведенного исследования.
 
Джанетт Ханссон из Гётеборгского университета руководила научной работой, в ходе которой две группы больных острым аппендицитом лечились разными способами. Участников первой группы оперировали, а участников второй - лечили исключительно антибиотиками.
 
Итог работы оказался более, чем позитивным: 80% тех, кто лечился только лекарствами, смогли избавиться от недуга.
ЕП

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