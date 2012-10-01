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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Пиво поддерживает здоровье мышц, уверены японские ученые

1 октября 2012, 08:27 [ «Аргументы Недели» ]

Японские ученые из Университета Токусима в результате эксперимента на грызунах выяснили, что употребление пива в течение жизни поможет сохранить хорошую физическую форму в пожилом возрасте.

 Содержащийся в пивном хмеле флавоноид под названием 8-PN поддерживает здоровье мышц и сдерживает развитие мышечной атрофии, которая нередко прогрессирует к старости.
Японские ученые уже сегодня планируют использовать результаты эксперимента для создания полноценных лекарств, которые помогут бороться с разрушением костной и мышечной ткани.
Лучше всего останавливать свой выбор на темном пиве, оно считается более полезным, а антиоксиданты, содержащиеся в нем, снижают риск образования тромбов в крови, что является главной причиной сердечных приступов.

НС

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