Пиво поддерживает здоровье мышц, уверены японские ученые

//Здоровье

1 октября 2012, 08:27 [ «Аргументы Недели» ]

Японские ученые из Университета Токусима в результате эксперимента на грызунах выяснили, что употребление пива в течение жизни поможет сохранить хорошую физическую форму в пожилом возрасте.

Содержащийся в пивном хмеле флавоноид под названием 8-PN поддерживает здоровье мышц и сдерживает развитие мышечной атрофии, которая нередко прогрессирует к старости.

Японские ученые уже сегодня планируют использовать результаты эксперимента для создания полноценных лекарств, которые помогут бороться с разрушением костной и мышечной ткани.

Лучше всего останавливать свой выбор на темном пиве, оно считается более полезным, а антиоксиданты, содержащиеся в нем, снижают риск образования тромбов в крови, что является главной причиной сердечных приступов.



