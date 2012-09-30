Руками не трогать! Российский учёный предостерегает от божьих коровок

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30 сентября 2012, 17:03 [ «Аргументы Недели. Томск» ]

Оберегать божьих коровок, но не брать их на руки призывает завкафедрой зоологии беспозвоночных Томского Государственного Университета Владимир Романенко. По словам профессора, в случае опасности эти насекомые выделяют гемолимфу, выполняющую функцию крови у многих беспозвоночных, и которая является ядовитой.



Ученый также отметил, что перепады температур в Томской области могут сократить численность божьих коровок, основной пищей которых является тля, передает радио "Маяк". Если такое произойдет, то тли на следующий год будет больше, чем обычно, что доставит определенные проблемы владельцам приусадебных участков и огородов.