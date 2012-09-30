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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Роспотребнадзор требует изъять из торговой сети чешский алкоголь

30 сентября 2012, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru
Фото с сайта vesti.ru

Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обращается к российским торговым сетям с требованием изъять из оборота крепкий алкоголь, произведенный в Чехии в период с 1 января по 26 сентября этого года.

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Геннадий Онищенко заявил, что эта мера принимается для того, чтобы исключить возможность отравления российских граждан поддельным чешским спиртным.

"АН" писали, что на прошлой неделе Россия ввела запрет на поставку крепкого алкоголя из Чехии, где произошли случаи отравлений спиртным с метанолом. Случаи отравлений также были отмечены в Польше и Словакии. Между тем на прошлой неделе Чехия по решению правительства частично сняла запрет на продажу крепкого алкоголя. Тем временем, местная прокуратура сообщила об аресте двух подозреваемых в организации сбыта контрафактного алкоголя, которым травились люди.

ЛБ

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