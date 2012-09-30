Минздрав: антитабачный закон в России будет вводиться в три этапа

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30 сентября 2012, 10:02 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта vesti.ru

Антитабачный закон, разработанный министерством здравоохранения РФ, после утверждения правительством будет вводиться в России в три этапа, сообщила накануне глава ведомства Вероника Скворцова.



Часть норм закона вводится в 2014 году, остальные его положения - в 15-ом и 17-ом году. Как отметила министр в интервью телеканалу "Россия", на первом этапе планируется выведение курильщиков из замкнутых помещений, где находятся с ними параллельно другие люди.



Скворцова добавила, что от курения граждан государство испытывает большой урон. По её словам, по этой причине Россия ежегодно теряет 6.5 % ВВП.