Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Минздрав: антитабачный закон в России будет вводиться в три этапа

30 сентября 2012, 10:02 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта vesti.ru
Фото с сайта vesti.ru

Антитабачный закон, разработанный министерством здравоохранения РФ, после утверждения правительством будет вводиться в России в три этапа, сообщила накануне глава ведомства Вероника Скворцова.

Часть норм закона вводится в 2014 году, остальные его положения - в 15-ом и 17-ом году. Как отметила министр в интервью телеканалу "Россия", на первом этапе планируется выведение курильщиков из замкнутых помещений, где находятся с ними параллельно другие люди.

Скворцова добавила, что от курения граждан государство испытывает большой урон. По её словам, по этой причине Россия ежегодно теряет 6.5 % ВВП.

ЛБ