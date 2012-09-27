Учёные назвали диету, которая может спасти от болезни Альцгеймера

//Здоровье

27 сентября 2012, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

kedem.ru

Немецкие специалисты из университета Ульма нашли прямую взаимосвязь между низким уровнем в организме человека витамина С, бета-каротина и возникновением болезни Альцгеймера (старческого слабоумия).

Учёные уверены, что антиоксиданты, содержащиеся во фруктах и овощах - в списке - шпинат, морковь и абрикосы, - могут помочь в борьбе с разрушительными симптомами старческого слабоумия.

В исследовании, на основании которого ученые пришли к такому выводу, приняли участие 74 пациента с легкой степенью болезни Альцгеймера (умеренным слабоумием) и 158 здоровых человек.