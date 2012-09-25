К Новому году в Москве введут тестирование школьников на наркотики

//Здоровье

25 сентября 2012, 20:15 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр ТВЦ

В Москве до конца текущего года введут добровольное тестирование школьников на предмет употребления ими наркотиков. Об этом говорилось во вторник на брифинге в Московском научно-практическом центре наркологии.

Результаты тестов останутся анонимными, а сам анализ можно будет проводить только с согласия старшеклассников и их родителей.

"Мы будем брать 2 согласия. Это называется информированное добровольное согласие - у родителей и у ученика, если он старше 15 или 16 лет - до 18 лет", - рассказал директор Московского центра научно-практической наркологии Евгений Брюн, передает ТВЦ.

Персональная информация не будет доступна даже классным руководителям.

"Растет число отравлений наркотиками. Это проблема остается и потребление наркотиков увеличивается, причем увеличивается по большим городам", - подчеркнул Брюн.

И смертность от передозировки продолжает расти. Наркологи пока не могут активно вмешаться в этот процесс. К их глубокому сожалению, пока не придумали таблеток ни от наркомании, ни от алкоголизма.