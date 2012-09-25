В Москве VI Всероссийский съезд трансплантологов. ВИДЕО

В столице во вторник открылся шестой Всероссийский съезд трансплантологов - врачей, которые становятся последней надеждой для больных, когда единственным выходом остается пересадка или создание искусственных органов.

Ежегодно в России осваиваются новые методики трансплантологии и делаются сотни операций по пересадке органов. Однако тех, кто ждет своей очереди на спасение, гораздо больше.

Делиться знаниями и опытом сегодня в Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова съехались врачи со всей России. Наши врачи не отстают от зарубежных коллег ни по знаниям, ни по оснащенности медцентров. Но опыта недостаточно. В России выполняется всего 15% операций от количества, которое необходимо жителям.

"К сожалению, у нас был период довольно сложный в связи с невозможностью работы в рамках концепции смерти головного мозга и заготовки донорских органов. Мы отстали. Сегодня мы не проигрываем в технологическом плане, не проигрываем в результатах сегодня, но мы, наверное, проигрываем в доступности операций для наших людей. Мы их делаем меньше", - говорит заведующий отдела хирургии петербургского Российского научного центра радиологии и хирургических технологий Дмитрий Гранов.

Одна из серьезных и пока законодательно не решенных проблем, говорят врачи, это детское донорство. Оно в России запрещено. И если часть печени может отдать и взрослый донор, то, например, сердце или легкие взрослого малышу не подойдет.

Посмертное донорство тема тяжелая и неоднозначная. Руководитель центра пересадки органов Татарстана Ринат Галеев первую пересадку почки сделал еще 20 лет назад. В прошлом году новая победа - пересадка сердца.

"Пришло новое поколение врачей, мне даже было трудно разговаривать с врачами 20 лет назад. У нас сейчас в Татарстане 108 человек с пересаженными органами. Если 20 лет назад я был один - сейчас - целый коллектив", - рассказал Ринат Галеев передает Первый канал.

Но этого по-прежнему недостаточно.

Подобные конференции, которые проводятся раз в два года, помогают врачам обсудить проблемы трансплантологии каждого региона, и совместно искать пути решения. Помимо врачей сегодня на конференцию приехали и те, благодаря кому удается спасать жизни - доноры, отдавшие свою почку, часть печени. Им вручали дипломы и памятные медали. Конечно, в основном это родители. И для них выйти на сцену - еще одна возможность поблагодарить врачей.