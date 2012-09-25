Новый закон разрешил реанимировать новорожденных только 10 минут

Правительство России утвердило новое постановление, которое регламентирует действия врачей при реанимации и установлении смерти. Теперь медики будут реанимировать новорожденных только 10 минут, а взрослых пациентов - 30 минут.

Соответствующее постановление от 20 сентября опубликовано во вторник в "Российской газете".

Согласно новому закону, на восстановление жизненно важных функций пациента врачам отпускается лишь 30 минут. Если реанимационные действия в течение этого времени признаны бесперспективными, то они должны быть прекращены в связи с неэффективностью. А для реанимации новорожденных, у которых отсутствует сердцебиение, врачам дали лишь 10 минут.

В постановлении также дается определение смерти человека. В документе говорится, что моментом смерти человека является "момент смерти его мозга или его биологической смерти (необратимой гибели человека)". Факт смерти пациента (гибели его мозга) устанавливается консилиумом врачей медицинского учреждения, в котором находится пациент. В консилиум должны входить анестезиолог-реаниматолог и невролог, имеющие стаж работы в отделении интенсивной терапии и реанимации не менее пяти лет. Кроме того, в консилиум не могут входить специалисты, принимающие участие в изъятии и трансплантации органов и тканей.

Констатация биологической смерти оформляется в виде специального протокола, который также утвержден новым постановлением.