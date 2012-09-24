Роспотребнадзор о ходе расследования смертельных отравлений алкоголем в Чехии

В Евросоюзе продолжается расследование причины попадания метанола в алкогольную продукцию, произведённую в Чешской Республике, сообщил в понедельник Роспотребнадзор со ссылкой на информацию, полученную из Генерального директората по здравоохранению и защите потребителей Еврокомиссии (DGSANCO).

Одной из версий является производство контрафактной продукции на территории Чехии, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Установлено, что случаи отравления в Республике Польша и Словацкой Республике связаны с приобретением гражданами этих стран на территории Чехии алкогольной продукции. Согласно официальной информации, поддельный алкоголь за пределы Чехии не поставлялся.

Тем не менее, в Чехии, Словакии и Польше продолжает действовать полный запрет на импорт алкогольной продукции крепостью более 20 градусов произведённой или разлитой на территории Чешской Республики.

В настоящее время в России также приостановлен ввоз и оборот на территории страны алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 20%, произведённой в Чехии. Данная мера будет сохраняться до получения полной информации из Евросоюза о результатах уголовного расследования в отношении опасной алкогольной продукции и причинах появления указанной продукции на потребительской рынке стран Европейского Союза.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

"АН" писали, что в понедельник в Чехии двоим предъявлено обвинение в сознательном отравлении людей метанолом.