Роспотребнадзор запретил ввоз генетически модифицированной кукурузы из Европы

Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию и оборот на территории страны генетически модифицированной кукурузы nk603 после публикации данных о негативном влиянии этого продукта на здоровье лабораторных животных.



Такие меры были приняты в связи публикацией в журнале Food and safety toxicology результатов исследований группы ученых из Италии и Франции гербицида "Раундап" и генетически модифицированной кукурузы, устойчивой к применению этого вещества, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Роспотребнадзором проводится работа, направленная на изучение данных, полученных авторами статьи.

Соответствующий запрос о рассмотрении корректности выводов европейских учёных направлены в ФГБУ «НИИ питания РАМН». Кроме того, официальное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию и изложить позицию Европейского союза по данному вопросу было направлено в адрес Генерального директора Генерального директората по здравоохранению и защите потребителей Европейской Комиссии.