От одного гамбургера вреда больше, чем от выхлопных газов грузовика

Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде в шоке: коммерческие грили загрязняют атмосферу сильнее, чем грузовые фуры или фабричные трубы.

Дым от шашлычной печи для приготовления мяса сильно насыщен твердыми частицами, поясняет один из авторов исследования Билл Уэлч: «Чтобы выбросить столько же частиц, сколько выделяется при жарке одного гамбургера, дизельный грузовик типа "фура" должен проехать по шоссе 143 мили».