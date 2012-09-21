В Петербурге начинается Балтийский форум ветеринарной медицины

Сегодня под его эгидой пройдет секция «Актуальные ветеринарные проблемы в молочном и мясном животноводстве».

В ее работе примут участие специалисты мирового уровня: руководитель Департамента вирусологии Агентства ветеринарных лабораторий Великобритании, эксперт и руководитель направления МЭБ Тревор Дрю, главный ветеринарный инспектор Дании Пер Хенриксен, руководитель Департамента ветеринарии и продовольствия Министерства сельского хозяйства Финляндии Риитта Хейнонен, представители Национального союза мясного и молочного животноводства и предприятий-производителей животноводческой продукции России и др.

В работе конференции 22 и 23 сентября участвуют ведущие ветеринарные специалисты из Санкт-Петербурга, Москвы, других регионов России, из стран Балтии, Голландии, Италии, Великобритании, Германии, США. Принимаемые в её рамках решения имеют большое значение в обеспечении и поддержании эпизоотического благополучия, как в Санкт-Петербурге, так и в России. На «Балтийском форуме ветеринарной медицины» будут работать и традиционные секции, уже хорошо знакомые постоянным участникам конференции, и новые, посвященные актуальным вопросам отрасли.

Из традиционных продолжат работу секции «Пищевая безопасность», «Терапия», «Хирургия», «Болезни лошадей», «Общие болезни человека и животных», «Лабораторная диагностика», «Экзотические животные». В очередной раз специалисты обсудят проблемные и острые темы в рамках секции, посвященной организационно-правовым вопросам ветеринарии и защиты животных. В этот раз в рамках секции специалисты вновь вернутся к острой проблеме лицензирования ветеринарной деятельности. Впервые в рамках Форума начнут работу секции по паразитологии, онкологии, дерматологии.