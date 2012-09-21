Названы лучшие способы борьбы с так называемой осенней хандрой

Осеннюю хандру можно побороть весьма популярными "скукоснимателями", руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека имени Бехтеревой, профессор Леонид Чутко назвал четыре правила снятия хандры.

По мнению ученого, от скуки и осенней хандры могут спасти секс, ежедневный спорт, яркие эмоции и употребление вкусной пищи.

На совет врача стоит обратить внимание, так как именно осенью обостряются нервно-психические расстройства, что наносит урон психике.