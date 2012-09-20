Йогурт помогает нормализовать давление

Ежедневное употребление небольшой порции йогурта помогает снизить риск возникновения повышенного давления на одну треть. Об этом заявили американские ученые из университета Миннесоты.



Дело в том, что кальций повышает гибкость сосудов, а, значит, им легче адаптироваться к перепадам давления и расширяться.



В ходе 15-летнего исследования ученые наблюдали за более чем 2000 добровольцев, не имеющих в анамнезе гипертонии на момент начала эксперимента. Каждый из участников трижды за исследование отвечал на вопросы об употреблении в пищу йогуртов. В результате, если хотя бы 2% от ежедневного потребления калорий приходились на йогурт, риск появления гипертонии у участников снижался на 31%.

Это уже не первое исследование, в котором была определена польза обезжиренного йогурта для организма. Ранее специалистам удалось установить, что традиционно использующийся во время диеты йогурт не только способствует более эффективному избавлению от лишних килограмм, но и делает человека более сексуальным



