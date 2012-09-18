Стресс на работе перешел к вам от предков

Стресс, связанный с работой, может быть вызван не столько внешними условиями, загруженностью, плохими отношениями с начальником, сколько генетикой. Такие выводы сделал Тимоти Джадж из Бизнес-колледжа Мендоза.

Оказывается, способность нормально переносить стресс на работе или вообще его не испытывать, зависит от генетической предрасположенности.

Профессор Университета исследовал почти 600 близнецов, которые росли вместе и были очень близки. Выяснилось, что среда воспитания мало воздействует на стрессоустойчивость. Генетические отличия в 4 раза сильнее влияли на умение преодолевать стресс.

Поэтому даже смена работы не улучшит стрессоустойчивость, виноваты не условия труда. Поэтому дышите глубже и принимайте свою склонность к психозам как данность.



