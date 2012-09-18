Качественный сон помогает похудеть, считают ученые

Канадские ученые выяснили, что качественный сон является важной частью программ по снижению веса. Сон также должен учитываться при составлении плана по диете. При этом некачественный сон способствует набору лишнего веса.



По мнению ученых, выводы которых были опубликованы в Canadian Medical Association Journal, недостаток сна приводит к потреблению большего количества еды. Помимо этого, неполноценный сон способствует росту регулирующих аппетит гормонов, передает РИА Новости. "Решение проблемы лишнего веса - это не просто "ешьте меньше, двигайтесь и спите больше", - считает доктор Жан-Филипп Шапу из детского госпиталя при исследовательском институте Восточного Онтарио в Оттаве.