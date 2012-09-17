Ученые: Белый хлеб не опасен для здоровья

Британские ученые заявили, что белый хлеб не опасен для здоровья, по их мнению, диетологи совершенно напрасно "демонизировали" белый хлеб, поскольку он является ценным источником витаминов и минералов, пишет The Daily Mail.

По словам ученых, рост числа людей с аллергией на пшеницу - вымысел. Белый хлеб является важным источником питания.

Диетологи постоянно внушали людям, что белый хлеб не может быть источником здорового питания, так как этот продукт влияет на вес, вызывает вздутие живота, аллергию, головные боли и т.д. Вследствие этого, потребление продуктов из пшеницы за последние 20 лет значительно снизилось. Но как выяснилось, проблема ожирения в европейских странах с исчезновением белого хлеба только усилилась.

И сегодня не только ученые, но и диетологи в один голос говорят: белый хлеб не опасен для здоровья, а все разговоры о его вреде только лишь миф.